Warum die AfD im Wahlkampf kaum wahrnehmbar ist

Rüdiger Lucassen, AfD-Landesschef NRW

Da war es nur konsequent, als der heutige AfD-Landeschef Rüdiger Lucassen noch im Sommer sagte, bei der Kommunalwahl wolle man genug Kandidaten für jeden Rat und Kreistag stellen können und im Land insgesamt zweistellig werden. Waren doch die vordergründigen Faktoren günstig: Der Landesvorstand ist nicht mehr von Kämpfen geprägt zwischen des Anhängern völkischen "Flügels" und den verbal Gemäßigten.

Letztere haben sich durchgesetzt - im Landesvorstand spielt der ehemalige "Flügel" keine Rolle mehr. Doch der AfD fehlt es dennoch an Auftrieb. In ersten Umfragen zur Kommunalwahl spielt sie kaum eine Rolle. Selbst in Essen, wo die SPD immer schwächer wird und die AfD dieses Vakuum nutzten wollte, sieht es danach aus, als bliebe sie einstellig.