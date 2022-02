AfD setzt im Landtagswahlkampf auf Corona, Migration und Heimat

Die AfD hat am Freitag in Düsseldorf ihre Kampagne zur NRW-Landtagswahl am 15. Mai vorgestellt. Die Partei will vor allem mit den Themen Corona, Migration und Heimat bei den Wählerinnen und Wählern punkten.

Dabei liegt der klare Schwerpunkt auf Corona und die Einschränkungen der Grundrechte. " Nie wieder Lockdown " heißt es da oder " Gesund ohne Zwang " - womit man auf die Debatte um die Impfpflicht anspielt. Spitzenkandidat und Landtagsfraktionschef Markus Wagner sagte ungeachtet der zahlreichen Lockerungs-Maßnahmen der regierenden FDP , dass die AfD in der Corona-Krise in den vergangenen zwei Jahren " als einzige Partei " den Freiheitsbegriff verteidigt habe. Der neue AfD-Landeschef Martin Vincentz sagte, Freiheit und Wohlstand seien in der Corona-Zeit " stark unter Druck geraten ".