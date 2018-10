Wegen eines Auftritts des thüringischen AfD -Chefs Björn Höcke gibt es einen offenen Streit in der NRW -Parteiführung. Höcke gilt als Gesicht des völkisch-nationalen Flügels in der AfD. Am Freitag (2.11.2018) will Höcke in Bottrop eine Rede halten.

Der AfD-Verband Münster hat die Veranstaltung organisiert. Einer der Landeschefs in NRW, Helmut Seifen, hat in einem Schreiben an die Mitglieder diesen Auftritt deutlich kritisiert. Es liegt dem WDR vor, zuerst hatte der Stern darüber berichtet.

Vorstandspapier legt Spaltung offen

In dem Papier übt Seifen deutliche Kritik. Er sei sich sicher, dass die " Mehrheit der Mitglieder einen Auftritt von Herrn Höcke in Bottrop ablehnen ". Seifen warnt davor, dass solche Veranstaltung für politische Gegner reichen könnten, die NRW-AfD " über Jahre als ultrarechten Kreis hinzustellen ". Auch fordert er von seinem Co-Chef Thomas Röckemann eine Abgrenzung.

In dem Papier wird Röckemann vorgeworfen, dem restlichen Vorstand nicht rechtzeitig von Höckes Rede informiert zu haben. Röckemann ist Vertreter des rechten Flügels in der Landespartei. Gemeinsam mit dem Abgeordneten Christian Blex sucht er immer wieder die Nähe zum völkisch-nationalen Flügel der Partei. Röckemann will auch neben Höcke in Bottrop reden.

Für Helmut Seifen ein Unding. Seifen fordert in dem Papier seinen Co-Chef, aber auch Blex, dazu auf, die Aktivitäten des äußerst rechten Flügels in NRW einzustellen.