In der AfD eskaliert der Flügel-Streit

Die Reaktion ist deutlich: Aus den Bezirken Münster und Detmold, beide fest in der Hand von Vertretern des sogenannten Flügels, gibt es eine deutliche Zurückweisung des Rundbriefs an die Mitglieder, " weil ohne Not Interna aus Verfahren des Landesschiedsgerichts preisgegeben werden! " So reiße der Landesvorstand die Gräben erneut auf und " sät Zwietracht in die Mitgliederbasis ", heißt es in dem Schreiben aus Münster, das dem WDR vorliegt.

Meuthens Spaltungsidee setzt Flügel-Gegner unter Druck

Dass diese Schreiben eine tatsächliche Konsequenz gegen ihre Autoren haben werden, ist nahezu ausgeschlossen. Das zeigt der Druck, der aktuell auf Parteichef Jörg Meuthen lastet. Der hatte - gestärkt vom Vorstandsbeschluss, der Flügel solle sich auflösen - in einem Interview eine Abspaltung der Organisation aus der Partei ins Spiel gebracht.