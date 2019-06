AfD-Landeschef zieht NS-Vergleiche zu Björn Höcke

Vor dem Landesparteitag kommende Woche in Warburg eskaliert der interne Kampf in der AfD. Es geht um Hitler- und Höcke-Plakate, um Zitate von Höcke und Goebbels und dabei auch um die Frage, in welche Richtung die AfD sich bewegen will.

Ein brisanter Vortrag

Im Mittelpunkt des Streits steht ein Auftritt des Ko-Landeschefs Helmut Seifen, mit dem sich auch der Bundesvorstand der AfD befasst. Am 5. Juni trat der Landesvorsitzende Helmut Seifen bei einer öffentlichen AfD-Veranstaltung in Krefeld auf. Sein Referat wurde gefilmt, was nicht ungewöhnlich ist. Dieses Video liegt dem WDR vor.