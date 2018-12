Der Streit in der NRW-AfD geht in eine neue Runde. Dem WDR liegen interne Chat-Protokolle vor, die auf eine Spaltung an der Parteispitze schließen lassen. Zuerst hatte der Stern über die Chats berichtet.

" Disziplinlose Vollpfosten " und " Nazifreund "

Helmut Seifen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag

In den Unterhaltungen spielt auch einer der beiden Landesvorsitzenden eine Rolle: Helmut Seifen beschwert sich in dem Chat darüber, dass es mit Christian Blex ein Vorstandsmitglied gebe, das bei Neuaufnahmen " jeden Nazifreund aufnehmen will. " Auch über seinen Co-Sprecher Thomas Röckemann äußert sich Seifen. Er spricht von einem " zweiten Sprecher ", der " jede Maßnahme gegen disziplinlose Vollpfosten verhindert. "

Viele weitere Abgeordnete im Chat

In den Protokollen geht es an vielen Stellen um das Verhältnis zwischen den sogenannten "Gemäßigten" in der Partei und den ganz Rechten. Auch der Fraktionssprecher der Partei, Michael Schwarzer, sowie weitere Abgeordnete aus dem Bundes- und Landtag, sind Teilnehmer.