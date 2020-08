Wie sich die NRW-AfD (im Münsterland) zerlegt

AfD-Politiker Christ

An der Spitze in des AfD-Verbandes steht Steffen Christ. Der 50-Jährige legte den Einspruch ein. Anders als zum Beispiel die AfD in Münster steht Christs Bezirksverband eher an der Seite des sogenannten Flügels. Jener ultrarechten Strömung in der AfD um den thüringischen Parteichef Björn Höcke, die sich zuletzt aufgelöst hat. Aus der Sorge heraus, der Verfassungsschutz könne wegen des Flügels bald die ganze Partei beobachten. Christ bestreitet zwar, auf der Seite des Flügels zu stehen, aber das hinderte ihn in der Vergangenheit nicht, Höcke für Vorträge in seinen Bezirk zu laden.

Persönliche Streits, die die Partei blockieren?

Aber egal, wo Christ in der AfD steht: Hinter dem Streit vermuten viele in der AfD persönliche Motive. Christ und seine Mitstreiter liegen mit dem Parteiverband in Münster und vor allem mit dessen Chef Martin Schiller im Streit. Schiller ist im Landesvorstand der AfD, sieht sich als Gegner des Flügels und ist mit der Partei in Münster chronisch erfolglos. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 erreichte die AfD in Münster keine fünf Prozent - das bundesweit schlechteste Ergebnis. Auch die Europawahl 2019 lief nicht besser. Schiller steht auch hinter der Liste für den Kreis Coesfeld.