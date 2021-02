NRW-AfD sagt Parteitag in Kalkar ab

Die AfD in Nordrhein-Westfalen hat ein wichtiges Parteitreffen abgesagt, wie eine Parteisprecherin dem WDR bestätigt hat. Am Wochenende sollte in Kalkar eigentlich damit begonnen werden, die NRW-Liste zur Bundestagswahl festzulegen. Allerdings hatte die Gemeinde im Vorfeld eine Ordnungsverfügung erlassen, wonach der Parteitag im sogenannten "Kernwasserwunderland" nicht stattfinden darf.

Gemeinde untersagte Parteitreffen

Grund dafür sei, so die Gemeinde, dass dort das Impfzentrum des Kreises Kleve angesiedelt sei. Der Verkehr zum Parteitag und mögliche Proteste gegen die Veranstaltung hätten demnach den Ablauf gestört und Impfungen gefährdet. Daher erging die Verfügung an den Betreiber des Freizeitparks.