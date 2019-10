Im Vorfeld kursierte eine Namens-Liste, erstellt von denen, die sich von den radikalen Tönen der Flügel-Gallionsfigur Björn Höcke aus Thüringen absetzen. Auf ihr standen Namensvorschläge für einen Vorstand, der jetzt nahezu personenidentisch mit dem tatsächlichen Landesvorstand der AfD ist.

Keine Chance für den sogenannten Flügel

Die Vertreter der Ultrarechten in der Partei, die Sympathisanten des sogenannten Flügels, hatten keine Chance. Gab es früher in der AfD mit zwei gleichberechtigten Parteichefs noch so etwas wie einen Interessensausgleich, ist es damit nun vorbei.

Es wurde das wahr, was nach dem Abbruch des Warburger Parteitags einige munkelten: Der Flügel ist in NRW - zumindest, was die Ämter angeht - außen vor.