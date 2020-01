AfD-Landesparteitag: Verzettelt im Wahlmodus

Die hatte der stellvertretende Landesvorsitzende Matthias Helferich initiiert. Viele, die sich als gemäßigte AfD-Mitglieder sehen, hatten die Erklärung im Vorfeld unterzeichnet. Das Problem: Ein großer Teil des mehrseitigen Papiers bezieht sich auf Inhalte einer neurechten Denkfabrik aus Ostdeutschland, die wiederum als Ideengeber des sogenannten "Flügels" gilt.

"Flügel" durch die Hintertür?

Und genau diesen "Flügel" hatte man im vergangenen Jahr eigentlich aus der Landespartei verdrängen wollen. Entsprechend groß die Sorgen vieler in der Partei, dass diese Erklärung eine Mehrheit bei den Delegierten findet. Man hätte sich dann zumindest inhaltlich wieder dem angenähert, von dem man eigentlich Abstand halten wollte.

Als um 19:25 Uhr an dem Samstag (18.01.) der Landeschef Rüdiger Lucassen ans Mikro zu seiner Rede ging und die Partei einen Marathon an Formalitäten hinter sich hatte, war jedoch klar: Die "Marler Erklärung" wird nicht in Marl verhandelt.

Am Ende bleiben die Formalitäten

Lucassens Rede, in der er seinen Wunsch nach einem starken Kommunalwahlergebnis äußerte, war sowas wie der eigentliche Abschluss des Parteitages. Diskutiert - wie auf Parteitagen üblich - wurde die Rede nicht mehr. Es gab nur noch weitere Satzungsfragen, bevor sich auch die letzten der über 500 Delegierten auf den Heimweg machten.

Das Ende eines Parteitreffens, das zur ersten inhaltlichen Standortbestimmung werden sollte. Und aus Angst vor genau dieser Standortbestimmung zu einer rein formalen Veranstaltung üblicher Parteiarbeit wurde.