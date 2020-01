AfD trifft sich zu Landesparteitag in Marl

Drei Monate ist es her, dass die NRW-AfD einen neuen Vorstand gewählt hat. Nach langen Jahren des Streits und der inneren Zerrissenheit wurde mit Rüdiger Lucassen nur noch einer an die Spitze des Landesverbandes gewählt. Die Zeiten der Doppelspitze - in den meisten Landesverbänden wie auch in der Bundespartei üblich - sind erst einmal vorbei.

Endgültige Überwindung von Streit?

Es war die Konsequenz aus einer inneren Zerrissenheit, in der sich mehrfach Parteichefs ineinander verbissen hatten und den Landesverband in mehrere Lager spalteten.