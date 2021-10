AfD-Landesvize Schild tritt zurück

Attacke auf AfD-Landesparteichef Lucassen

Mit Blick auf Nordrhein-Westfalen, wo die rechte Partei bei der Bundestagswahl 7,1 Prozent der Stimmen erhielt und damit weit hinter dem Bundesergebnis zurückblieb, greift Schild vor allem Landeschef Rüdiger Lucassen an. Der habe es vermocht, " mit Matthias Helferich den jüngsten 'Polit-Rentner' in den Bundestag zu schicken " und die AfD so geschwächt. Der neue Bundestagsabgeordnete Helferich ist nach der Wahl nicht in die AfD-Fraktion aufgenommen worden. Der Lucassen-Truppe, so Schild, müsse das schon vorher klar gewesen sein.