Der Auftritt des AfD -Landtagsabgeordneten Roger Beckamp im Haus einer vom Verfassungsschutz beobachteten Organisation wirft Fragen auf. Der Kölner Politiker hat in Halle an der Saale als Gast an einer Podiumsdiskussion im Haus der Identitären Bewegung ( IB ) teilgenommen. Die Organisation wird vom Verfassungsschutz verdächtigt, rechtsextrem zu sein und wird deshalb beobachtet. In dem Haus in Sachsen-Anhalt saß Beckamp bei einer vom neurechten Antaios-Verlag organisierten Diskussion auf dem Podium.

Diskussionsthema: Der Verfassungsschutz und die AfD

Dem WDR liegt die Einladung für die Veranstaltung vor. Gemeinsam mit dem Chef der äußerst rechten AfD-Organisation "Patriotische Plattform" (PP), Hans-Thomas Tillschneider, diskutierte Beckamp über die mögliche Verfassungsschutzbeobachtung der Partei.

Fragwürdige Abgrenzung der NRW-AfD nach ganz Rechts