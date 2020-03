NRW-AfD will den Flügel aus der Partei werfen

Der Parteichef der NRW-AfD, Rüdiger Lucassen, hat einen außergewöhnlichen Brief an den Bundesvorstand geschrieben. In dem Papier, das dem WDR vorliegt, fordert er die Auflösung des sogenannten Flügels. Die parteinahe Organisation wird vom Verfassungsschutz inzwischen beobachtet.

Lucassen spricht von einer Austrittswelle

Gerade diese Überwachung scheint das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. In dem Brief schreibt Lucassen, dass der Verfassungsschutz zwar politisch instrumentalisiert sei, um der AfD zu schaden. Allerdings würde dieser Schritt auch entsprechenden Schaden anrichten.