NRW-AfD: Ohne Sieg den "Flügel" besiegt

Es läuft eigentlich ganz nach Wunsch der NRW -AfD. In einem Brief an den Bundesvorstand hatte Rüdiger Lucassen, der Landeschef der hiesigen AfD , die Auflösung des sogenannten Flügels gefordert - und sie auch bekommen.

" Der Flügel wurde gerade in Nordrhein-Westfalen zunehmend als eine Partei in der Partei wahrgenommen ", erklärte Lucassen schriftlich auf WDR -Anfrage. Er sei sehr erfreut, dass der Auflösungsprozess nun in Gang gesetzt worden sei. Dadurch sei es möglich - so der Bundestagsabgeordnete - den rechtsnationalen Teil wieder als selbstverständlichen Teil der AfD-programatik zu sehen, und " ihn nicht den Sektierern mit ihrem völkischen Gedanlengut zu überlassen. "

Flügel machte immer mehr Ärger

Zunächst klingt Lucassens Freude verständlich. Der Verbund der immer schon ganz rechts stehenden AfDler hatte die Partei zuletzt in eine gefährliche Lage gebracht. Ohne die tobende Corona-Pandemie würden die Ereignisse um den "Flügel" wahrscheinlich Titelseiten füllen.