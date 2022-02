Er wolle die Partei zur Volkspartei machen, sagte Vincentz. " 30, 40 Prozent der Menschen stehen doch hinter unseren Inhalten, vielleicht sind sie von anderen Dingen bei uns abgeschreckt ", so der Allgemeinmediziner aus Tönisvorst. Die AfD ist die letzte Partei rechts der Mitte. Ihm gehe es bei seiner Politik um Verantwortung, nicht um die Vermeidung unliebsamer Bilder. Als Beispiele nannte er die Flüchtlingskrise, den Atomausstieg, aber auch die Corona-Maßnahmen. Dort beruhten die Entscheidungen der anderen Parteien oftmals rein auf Symbolik, so Vincentz.

Der stellvertretende Fraktionschef der Landtags-AfD distanzierte sich zudem von Ex-Parteichef Jörg Meuthen. Dieser war Ende Januar aus der Partei ausgetreten. Vincentz sagte, dass er die Inhalte Meuthens stets geteilt habe, aber die Art des Austritts ablehne. Trotzdem werde unter ihm die Partei nicht weiter nach rechts rutschen. Er lehne jeden in der AfD ab, der nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehe.

Für seine Rede bekam er großen Applaus der rund 500 Delegierten und am Ende eine für AfD-Verhältnisse größere Zustimmung. Vincentz setzte sich gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Fabian Jacobi durch und bekam 63,03 Prozent von 456 abgegebenen Delegierten-Stimmen.

"Sie müssen ja nicht zuhören"

Vor der Wahl Vicentzs hatte sich sein Vorgänger Rüdiger Lucassen verabschiedet. Er bezeichnete seine Amtszeit insgesamt als Erfolg. Man habe an Mitgliedern im Vergleich zu anderen Verbänden zugelegt und interne Konflikte meist beilegen können, sei ein mächtiger Landsverband. Das müsse sich aber in der nächsten Zeit auch durch stärkere Präsenz in den Bundesgremien niederschlagen, so Lucassen: " Hier gibt es Nachholbedarf ."