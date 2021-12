Ermittlungen wegen Impfpass-Fälschung gegen AfD-Politiker

Bei einer Sitzung des Ältestenrates des Gütersloher Kreistages soll die Angelegenheit aufgeflogen sein. Dort gilt für die Teilnahme 3G, für die AfD sitzt der 58-jährige Axel Nussbaum im Kreistag.

Nussbaum soll beim Einlass den gefälschten Impfausweis vorgezeigt haben und damit aufgefallen sein. In einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Bielefeld werden zudem noch weitere Vorwürfe erhoben. So soll er im November 2021 anderen Fraktionsmitgliedern seiner Partei gefälschte Impfpässe für 250 Euro pro Stück angeboten haben. Der Verdächtige soll " 400 Impfpässe des Impfzentrums Lage besitzen ", heißt es in dem Beschluss. Er liegt dem WDR vor.

Betroffener bestätigt Vorfälle

Die Bielefelder Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen auf Anfrage bestätigt. Auch eine Durchsuchung habe dazu stattgefunden. Nussbaum selbst bestätigte dem WDR die Ermittlungen gegen ihn. Auch räumte er die Nutzung eines eines falschen Ausweises ein.