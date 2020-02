AfD-Malbuch: Volksverhetzung wird geprüft

Anwalt: " Teile sind offen rassistisch "

Seite aus einem Ausmalbuch der AfD-Landtagsfraktion

In dem Malbuch ist eine Schwimmbadszene dargestellt. Diese und auch andere Teile der AfD-Publikation könne man "sicher als offen rassistisch bezeichnen" , sagte der Kölner Rechtsanwalt und Medienrechts-Experte Sven Forst dem WDR.

Allein das reiche für eine Erfüllung des Straftatbestandes der Volksverhetzung allerdings nicht aus. Hinzukommen müsse ein die Menschenwürde angreifendes Beschimpfen, Verächtlichmachen oder Verleumden einer bestimmten Personengruppe anknüpfend an ihre Herkunft, so Forst.

Schwimmbad-Bild könnte problematisch sein

Bei dem sogenannten "Schwimmbad-Bild" sei Volksverhetzung in Bezug auf die Darstellung von Menschen mit Knochen im Haar seines Erachtens zufolge erfüllt. "Denn es handelt sich um nichts anderes als die graphische Umsetzung der Bezeichnung 'Nigger', bei welcher auch der Bundesgerichtshof eine Volksverhetzung bejaht hat" , sagte der Fachanwalt für Medienrecht. "Verbunden mit der Darstellung des Hinaustreibens von 'weißen' Frauen im Badeanzug aus dem Schwimmbad (suggeriert wird auch ein Ausziehen) dürfte der Straftatbestand erst recht erfüllt sein." Allerdings gebe es in der Rechtsprechung sehr hohe Anforderungen an eine Strafbarkeit wegen Volksverhetzung.

Fraktion räumt Fehler ein

Politiker der Landtagsfraktionen CDU, SPD, Grüne und FDP verurteilten das AfD-Buch als "rassistisch" .

Die AfD wiederum wies die Vorwürfe am Dienstag zunächst zurück und beanspruchte für sich die Freiheit der Kunst. Es handele sich "um satirische Skizzen" , heiß es. "Angelehnt ist das Werk an ein Malbuch für Erwachsene" , hieß es weiter von der Fraktion. In dem Grußwort zum Buch steht jedoch "liebe Kinder" in der Ansprache. Mit 24 Stunden Verzögerung hat die Fraktion inzwischen schriftlich eingeräumt, dass es sich bei der Veröffentlichung des Malbuchs um einen Fehler handele. "Das von der AfD-Fraktion NRW bei einem Künstler in Auftrag gegebene "Malbuch" ist leider verfrüht veröffentlicht worden", teilte ein Sprecher am Mittwoch (19.02.2020) mit.

Staatsschutz ermittelt wegen des Buchs

Der Staatsschutz ermittelt nach Angaben der Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung in der Sache. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie werde die Angelegenheit ebenfalls prüfen. Zuvor war Strafanzeige erstattet worden.

Video starten, abbrechen mit Escape Staatsschutz ermittelt: Rassistisches Malbuch der AfD. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 25.02.2020. WDR. Von Werner Czaschke.

Stand: 19.02.2020, 14:25