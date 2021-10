Markus Wagner AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl

Es war keine Überraschung, dass Wagner Spitzenkandidat wurde, was an sich schon eine Überraschung ist. In der Regel streiten sich in der AfD die verschiedenen Lager lange um das Personal.

Wagner will Fraktion weiterentwickeln

Insofern ist Wagners Wahl an sich schon ein Erfolg für die AfD. Zwar hatte Wagner mit Henning Zoz aus Siegen einen Gegenkandidat. Gegen ihn setzte er sich mit 258 zu 167 Stimmen, 71 der Delegierten enthielten sich oder stimmten gegen beide. Allerdings bedeutet das auch, dass Wagner nur etwas über die Hälfte der Delegierten-Stimmen bekommen hat