Kommunalwahlen im Blick

Jetzt will die Partei die 2020 stattfindenden Kommunalwahlen in NRW in den Blick nehmen. Dabei rechnet Fraktionschef Wagner zwar mit guten Ergebnissen in den Ballungsräumen des Ruhrgebiets, nicht jedoch mit dem Einzug in eines der Bürgermeister-Büros. "Das wäre sensationell, aber zu viel verlangt."