Ein Jahr im Landtag: Die biedere AfD?

Serie: Ein Jahr nach der NRW-Landtagswahl

Am Montag (14.05.2018) vor einem Jahr ist in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt worden. In unserer Serie schauen wir in verschiedenen Beiträgen darauf, was sich seitdem getan hat bei Regierung, Opposition und im Land:

Donnerstag: Wie Laschet und Schwarz-Gelb das Land umkrempeln

Freitag: Wie steht die Opposition aus SPD und Grünen da?

Samstag: Die biedere AfD ?

Sonntag: NRW-Trend - wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre