Auf dem Parteitreffen in Kalkar ist es jedoch wahrscheinlich, dass die beiden ebenfalls zurücktreten wollen. Ebenso wie Jürgen Spenrath, der dritte, verbliebene Vorstand. Er wird keinem Lager zugerechnet. Röckemann sagte dem WDR, man werde " das Mandat zurück in die Hände des Parteitags legen ." Er werde aber erneut für den Vorstand kandidieren.

Favorit ist ein Bundestagsabgeordneter aus Euskirchen

Röckemann ist Teil eines Teams, das sich für die Vorstandswahl in Position bringen will. Die Aussichten, Mehrheiten zu erhalten sind allerdings gering. Auf dem Chaosparteitag in Warburg wollten ihn über 60 Prozent der Delegierten abwählen - keine notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit, aber eine deutliche, einfache Mehrheit.

Da die perosnelle Zusammensetzung der rund 500 Parteitags-Delegierten sich kaum geändert hat, gibt es einen anderen Favoriten. Der Euskirchener Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen will sich als alleiniger Vorsitzender zur Wahl stellen. Der Ausgang der Wahl ist auch für die Bundes-AfD von Bedeutung: Ende November wird die Bundesspitze neu gewählt. Das Lager, das sich in NRW durchsetzt wird daher auch auf den Treffen in Braunschweig bessere Aussichten für ihre Kandidaten haben.

