Wende in "Nazi-Affäre": Fliegt AfD-Landesvize Helferich aus der Partei?

Sechs Mitglieder des Bundesvorstands stimmten dafür, sechs enthielten sich der Stimme, niemand votierte dagegen. Weil es für einen Parteiausschluss bei der AfD einer Zwei-Drittel-Mehrheit bedarf, wertete man das 6-6-0-Ergebnis in dem Moment als unzureichend und den Antrag auf Ausschluss als nicht angenommen.

Fehleinschätzung bei Ausschlussantrag

Dies war offenbar falsch. Juristen der AfD-Bundesgeschäftsstelle haben den Vorgang nach WDR-Informationen inzwischen geprüft und halten den Antrag auf Ausschluss nun doch für beschlossen – weil eben niemand dagegen gestimmt hatte. Enthaltungen seien nicht als Gegenstimmen zu werten, heißt es.

Der AfD-Politiker Julian Flak, in seiner Partei Experte für juristische Fragen, beurteilt die Angelegenheit genauso. Flak sagte dem WDR: " Enthaltungen werden bei der Ermittlung von Mehrheiten nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht berücksichtigt. Für die Ermittlung der Mehrheit sind ausschließlich die Ja- und die Nein-Stimmen gegenüberzustellen. " Demnach hätte der AfD-Bundesvorstand am Montag offenbar doch beschlossen, beim zuständigen Parteigericht den Ausschluss Helferichs zu beantragen.

Schwere Vorwürfe gegen AfD-Landeschef Lucassen

In Nordrhein-Westfalen ist bei der Affäre zudem die Rolle des AfD-Landeschefs Rüdiger Lucassen interessant. Wusste der Bundestagsabgeordnete, der als Unterstützer und Vertrauter Helferichs gilt, schon früher von brisanten Chat-Auszügen? Das zumindest behauptet Helferichs damaliger Chat-Partner, der Aachener AfD-Mann Markus Mohr, gegenüber dem Bundesvorstand.

Lucassen widersprach und sagte der WELT über Mohr: " Er lügt ". Diese Aussage bekräftigte er nun auf Nachfrage gegenüber dem WDR .