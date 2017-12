Seit diesem Wochenende (02./03.12.2017) ist der Essener Guido Reil Mitglied des Bundesvorstandes der Alternative für Deutschland ( AfD ). Kurz nach seiner Wahl zum Beisitzer auf dem Parteitag in Hannover hat das ehemalige Mitglied der SPD im Gespräch mit dem WDR seiner alten Partei den Kampf in Nordrhein-Westfalen angesagt. " Gerade in NRW haben wir ein riesiges Potenzial an Wählerstimmen ", so der 47-Jährige. " Also ich bin mit der SPD noch nicht fertig. "