AfD fordert Corona-Untersuchungsausschuss

Die AfD in Nordrhein-Westfalen fordert, dass Untersuchungsausschüsse im Landtag und im Bundestag das Handeln der Regierungen in der Coronakrise aufklären. Es gehe dabei um die Frage, ob die Behörden frühzeitige Warnungen zum Coronavirus ernst genug genommen hätten, erklärte der AfD Landeschef Rüdiger Lucassen am Freitag (15.05.2020) in Düsseldorf. Sein Verdacht: Es sei zu spät gehandelt worden.

Wenig Aussicht auf Erfolg

Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses braucht die AfD allerdings die Zustimmung weiterer Parteien. Ob es also dazu kommt, ist sehr ungewiss.

Für die vielen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zeigte die AfD Verständnis, offiziell beteiligen will sich der AfD-Landesverband zwar nicht, da er eigene Demos plant. Doch ausschließen, dass einzelne AfD-Mitglieder bei anderen Gruppierungen mitlaufen, wollte Lucassen auch nicht.