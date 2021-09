Bundestagsabgeordnete erhalten Warnung vor AfD-Mann Helferich

„Passen Sie bitte alle gut auf sich auf!“ , heißt es in dem Schreiben, das Abgeordneten aller Fraktionen im Bundestag zugegangen ist. Die E-Mail stammt aus der AfD oder deren Umfeld – und warnt die Parlamentarier vor einem neuen Kollegen.

„Aus Reihen der AfD wird mindestens eine Person, die man zurecht als Nazi bezeichnen kann – nein, als Nazi bezeichnen muss – in den Bundestag als Abgeordneter einziehen.“ Es handele sich, so das Schreiben, um Matthias Helferich, „der aus den Medien als ‚das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus ‘ oder auch als der ‚demokratische Freisler‘ bekannt sein dürfte“. ,

Die Nazi-Affäre der nordrhein-westfälischen AfD, die der WDR im Sommer öffentlich gemacht hatte, ist kurz nach der Wahl nun auch im Bundestag angekommen, noch bevor der Dortmunder Helferich sein neues Abgeordnetenbüro in Berlin bezogen hat. Helferich hatte sein Mandat bei der Wahl vergangenen Sonntag über den sicheren Platz acht der AfD-Landesliste erlangt.

„Im persönlichen Gespräch“ sollte ein Parteifreund bedroht werden

Matthias Helferich

Die anonyme E-Mail spiegelt die Position all jener in der AfD, die sich nicht damit abfinden wollen, dass Helferich die Partei im Bundestag vertritt. Verschickt wurde sie wurde von einem Account mit dem Namen Klaus Retter. In angehängten Dokumenten zeigt und analysiert der anonyme Urheber Chat-Einträge Helferichs aus dem Jahr 2017. Dabei geht es nicht nur um Helferichs Selbstbeschreibung „freundliches gesicht des ns“ und er habe einen „‚demokratischen‘ Freisler“ geben wollen.

Die angeschriebenen Abgeordneten erfahren auch, dass der AfD-Mann Bezug auf die NS-Organisation Lebensborn nahm, dass er bekannte, sein bürgerliches Image sei „nur schein“ und dass er ankündigte, einen Parteifreund „im persönlichen gespräch“ zu bedrohen.

Intern äußern sich Chrupalla und von Storch entschieden

Dem WDR liegt in der Affäre Helferich außerdem der Antrag des AfD-Bundesvorstands an das zuständige Landesschiedsgericht der Partei vor. Der Bundesvorstand will Helferich nicht aus der Partei ausschließen, ihn allerdings für alle Ämter sperren.

Die Begründung des Antrags macht deutlich, wie die AfD-Führung ihren neuen Kollegen im Bundestag sieht. Unterschrieben haben es Helferichs künftige Fraktionskollegen Tino Chrupalla und Beatrix von Storch.

Sie gehen etwa auf die Aussage ,,lebensborn in falsch“ ein, mit der Helferich sich über einen jungen Parteifreund äußerte. „lebensborn in falsch“ impliziere, dass es für Helferich auch ,,Lebensborn in richtig“ gebe, schreiben Chrupalla und von Storch im Namen des AfD-Bundesvorstands und ordnen die Aussage damit historisch ein:

„Der Lebensborn e.V. war in der Zeit des Nationalsozialismus ein von der SS getragener Verein, der auf Grundlage der nationalsozialistischen Rassenhygiene die Geburtenrate ‚arischer‘ Kinder erhöhen wollte. Die positive Konnotierung dieser inhumanen Einrichtung steht somit in einem diametralen Gegensatz zu den grundlegenden Werten der Partei, wie sie im Grundsatzprogramm niedergelegt sind.“

„Erklärte Kontakte zur Dortmunder Neonazi-Szene“

Chrupalla und von Storch gehen weitere Aussagen Helferichs durch. Im Gegensatz zum AfD-Grundsatzprogramm stehe auch „die Beleidigung eines Parteimitgliedes im Polizeidienst als ‚Bullen-Tucke‘“ . Selbiges gelte für „den Vergleich seiner beabsichtigten Handlungen als ‚demokratischer Freisler‘, einem NS-Verbrecher, welcher für über 2500 Todesurteile und unzählige Schauprozesse verantwortlich war“ und ebenso für Helferichs Erklärung, er pflege sein bürgerliches Image nur zum Schein. Auch Helferichs „Bezugnahme zum ‚Führer‘“ und seine „erklärten Kontakte zur Dortmunder Neonazi-Szene“ bezeichnen Chrupalla und von Storch als unvereinbar mit den Grundsätzen der AfD.