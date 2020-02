AfD und Werteunion in NRW: Gibt es regelmäßige Treffen?

Wie hält es die CDU mit der AfD ? Geht es nach den Mitgliedern der sogenannten Werteunion ( WU ), dann darf es ruhig etwas lockerer sein. Während die CDU-Spitze eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt, arbeiten prominente Vertreter der Unions-Konservativen daran, diesen Umstand zu ändern.

Wenig überraschend ist daher, was der Kölner Stadt-Anzeiger am Samstag (15.02.2020) berichtet. Der Landeschef der AfD, Rüdiger Lucassen, spricht von einem engen Draht zum konservativen Verein mit CDU-Nähe. Von " monatlich bis zu sieben Treffen oder Telefonaten " ist die Rede. " Um auszuloten, was inhaltlich geht ", sagt der Bundestagsabgeordnete Lucassen. Seine Büroleiterin bestätigt dem WDR die Äußerungen. Auch dass CDU-Bundestagsabgeordnete beteiligt seien.

Vereinzelte Nähe schon länger vorhanden

Eine offensichtliche Nähe zwischen der Werteunion und der AfD in Nordrhein-Westfalen ist schon seit längerem zu beobachten. Bestes Beispiel ist der unlängst als Sprecher der Werteunion zurückgetretene Anwalt Ralf Höcker. Seine Kanzlei hat den AfD-Landesverband schon mehrfach vertreten, sogar bei regulären Presseanfragen.