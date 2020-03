Ärztemangel in NRW-Gesundheitsämtern

Eine aktuelle Westpol-Datenabfrage bei allen 54 Gesundheitsämtern in NRW zeigt: In zwei Dritteln der Gesundheitsämter fehlen Ärzte. Geantwortet hatten 31 der 54 Gesundheitsämter. Die meisten Ärzte fehlen demnach im Hochsauerlandkreis.

Dort sind 31 Prozent der genehmigten Ärztestellen momentan nicht besetzt. In Wuppertal gibt es einen Ärztemangel von 20 Prozent, in Recklinghausen sind es 17 Prozent und in Kleve 12 Prozent. Das Land NRW selbst erhebt die Zahlen – im Gegensatz zu Niedersachsen oder Berlin – nicht.