Der politische Wunsch nach einem deutlichen Ausbau der Radmobilität und die Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Das zeigt die aktuelle Erhebung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC ) zum Fahrrad-Klima, also der Zufriedenheit der Radfahrer mit ihrer Kommune. Die Ergebnisse stellte der Verein am Dienstag (09.04.2019) in Düsseldorf vor.

Gesamtklima immer schlechter

Im Schnitt haben die Online-Befragten eine Gesamtnote von 3,9 vergeben. Damit hat sich das Gesamtklima verschlechtert - und sinkt kontinuierlich. 2016 gab es die Note 3,8 und 2014 eine 3,7. Häufige Kritikpunkte der Radfahrer: Zu wenig Platz und zu viele Falschparker auf Radwegen.

Die Daten wurden in einer für alle offenen bundesweiten Online-Abfrage Ende 2018 erhoben. 170.000 Menschen haben sich beteiligt. Daraus erstellte der ADFC ein Städteranking, eingeteilt in verschiedene Klassen, je nach Einwohnergröße.

Die Ausgezeichneten in NRW

Den bundesweiten Spitzenplatz in seiner Größenklasse muss Münster nun an Karlsruhe abgeben und landet auf Platz zwei. Dafür können Bocholt und Reken in ihrer Klasse den ersten Platz belegen.