Hackeraffäre um Ex-Ministerin Schulze Föcking: Regierungslager will sich selbst entlasten

Es sind nur ein paar Seiten, mit denen die Regierungsfraktionen aus CDU und FDP den Skandal um die so genannte Hackeraffäre am Montag nach drei Jahren beenden wollen. In einem neuen Entwurf des Abschlussberichts, der dem WDR vorliegt, sind die Bewertungen des Falls jetzt denkbar knapp gehalten. Damit könnten weitreichende Empfehlungen des Ausschussvorsitzenden Hans-Willi Körfges ( SPD ) von der schwarz-gelben Regierungsmehrheit am Montag abgeräumt werden.

Die Landtagsopposition von SPD und Grünen hat deshalb ihre Schlussfolgerungen ergänzt und wird vermutlich ein Sondervotum zu Protokoll geben. Die Affäre endet wohl so wie sie begann: mit völlig unterschiedlichen Sichtweisen auf die Vorgänge.

Im März 2018 gerieten Tierschützer unter Hacker-Verdacht