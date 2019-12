Abschiebung von Gefährdern wird zentralisiert

"Effektiver" gegen Extremisten vorgehen

Wie das NRW-Flüchtlingsministerium am Dienstag (17.12.2019) mitteilte, wird diese an die Zentrale Ausländerbehörde in Essen angebunden. In Einzelfällen sollen dort dann alle Zuständigkeiten und Aktionen gebündelt werden. Dabei kann es um die Beschaffung von Papieren aus den Heimatländern oder um die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden gehen.

Das Ziel sei, die "meist sehr komplexen Fälle (...) noch stringenter" zu bearbeiten und "noch effektiver" gegen ausländische Extremisten und Straftäter vorzugehen, heißt es.