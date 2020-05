Trotz Corona: Schriftliche Abiturprüfungen starten

Keine zentralen Abschlussprüfungen nach der 10. Klasse

Auch die Abschlussprüfungen am Ende der 10. Klasse (" ZP 10") können laut Schulministerium am Dienstag beginnen. "Die Termine werden von den Schulen eigenständig festgelegt" , heißt es in der 20. Schulmail des Ministeriums vom 6. Mai. Allerdings wird es in diesem Jahr keine landeseinheitlichen Aufgaben für die rund 105.000 Schülerinnen und Schüler der zehnten Abschlussklassen geben. Stattdessen soll es eine von den Lehrkräften in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik erstellte schriftliche Prüfungsarbeit geben, die sich auch auf den tatsächlich erteilten Unterricht bezieht.

Keine Abiturnote ohne Prüfung