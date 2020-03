Abitur in NRW um drei Wochen verschoben

Der Zeitplan steht: "Wir gehen davon aus, dass die Schulen am 20. April wieder öffnen werden" , erklärte NRW -Schulministeirn Yvonne Gebauer ( FDP ) am Freitag (27.03.2020). Dann könnten auch die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten wieder in ihre Prüfungsvorbereitungen einsteigen.

Deshalb werden die Abiturprüfungen in NRW um drei Wochen verschoben. Sie sollen nun am 12. Mai 2020 beginnen. Betroffen sind rund 88.000 angehende Abiturientinnen und Abiturienten an Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorfschulen sowie an den Beruflichen Gymnasien der Berufskollegs. Der letzte Prüfungstermin soll der 25. Mai sein.