Am nächsten Freitag (23.08.2019) werden die neuen Landesverdienstorden an 14 Bürger für ihr außergewöhnliches Engagement verliehen. Darunter auch an Helmut Linssen, den NRW-Finanzminister im schwarz-gelben Kabinett von Jürgen Rüttgers (2005 - 2010). Doch gegen die Ehrung des heute 77-jährigen CDU-Politikers formiert sich Widerstand im Landtag – wegen verdächtiger Steuertransaktionen in der Vergangenheit.

Linssen steht in den Panama-Papers

Anfang 2014 kam die Sache an die Öffentlichkeit. Der ehemalige NRW-Finanzminister Helmut Linssen hatte privates Geld gebunkert in einer Steueroase. Im Zeitraum von 1997 bis 2004 soll er insgesamt 830.000 D-Mark zunächst auf den Bahamas, später in Panama deponiert haben. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wurden zwar eingestellt. Innerhalb der Verjährungsfrist, also seit 2001, wurden mit dem Geld gar keine Erträge erzielt, und damit auch keine Steuern hinterzogen. Aber ob das auch vor 2001 der Fall war, blieb im Dunkeln.