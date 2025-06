VBE fordert landesweit multiprofessionelle Teams an den Schulen

Der VBE fordert nun konkrete Maßnahmen, um die Inklusion zu verbessern. Das fange bei den Gebäuden an, die oft nicht barrierefrei seien. Außerdem brauche es eine bessere Aus- und Fortbildung. Nur die könne die Lehrkräfte darauf vorbereiten, wie sie mit sozial- und emotionalauffälligen Kindern umgehen. Sonst könne es jeden Tag passieren, dass einzelne Schüler den gesamten Unterricht sprengen, so Verbandsvorsitzende Deimel.