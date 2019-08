Studie fordert Schuldenerlass für Kommunen in NRW

Das arbeitgebernahe "Institut der deutschen Wirtschaft" (IW) in Köln fordert ein Entschuldungsprogramm für 143 Städte und Gemeinden in NRW . In einer am Dienstag (13.08.2019) veröffentlichten Studie rechnen die Kölner Forscher vor, es würde 20 bis 25 Milliarden Euro kosten, um die am höchsten verschuldeten Kommunen von ihrer Last zu befreien.

Erst in der vergangenen Woche hatte das Institut der Deutschen Wirtschaft in einer anderen Studie festgestellt: Das Hauptproblem der Städte und Gemeinden vor allem im Ruhrgebiet sind die über Jahrzehnte aufgehäuften Schuldenberge. Jetzt folgt der Vorschlag zur Problemlösung. In einem Altschuldenfonds könnte ein Teil der Kredite ausgelagert und mit Hilfe der Landesregierung getilgt werden.