Erst sollten Schüler zum Unterricht kommen, dann wurden sie vorzeitig auf einen gefährlichen Weg nach Hause geschickt: Der Orkan "Friederike" am 18. Januar führte in vielen Schulen des Landes zu einem Organisationswirrwarr. Das Ministerium will daraus jetzt Konsequenzen ziehen.

Landesweit einheitliches Vorgehen angestrebt

So erwägt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) landesweite Schulschließungen bei extremen Wetterlagen. Eine entsprechende neue Rechtsgrundlage werde geprüft, heißt es in einem Bericht an den Schulausschuss des Landtages, der am Mittwoch (21.02.2017) auf Antrag der Grünen-Opposition tagt.