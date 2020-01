SPD fordert mehr Maßnahmen gegen Diabetes in NRW

Die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag fordert entschiedenere Maßnahmen im Kampf gegen Diabetes. „Nur zu sagen, die Menschen müssten sich besser ernähren und mehr bewegen, dann wäre alles ist Ordnung – das ist zu kurz gesprungen“ , betonte die gesundheitspolitische Sprecherin der Sozialdemokraten, Angela Lück, gegenüber dem WDR.

Nicht jeder Diabetiker muss spritzen

In einer Antwort auf eine Große Anfrage der SPD hatte die Landesregierung mitgeteilt, sich nicht für einen Landes-Diabetesbeauftragten einzusetzen und auch einem Diabetesplan für NRW eine Absage erteilt. Genau einen solchen regionalen Plan fordert die SPD nun – und wird in der heutigen Landtagsdebatte (22.01.2020) auch in anderen Punkten versuchen, die schwarz-gelbe Landesregierung unter Druck zu setzen.

Alarmierende Diabetiker-Zahlen