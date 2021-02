Lügde und die Folgen - Was sich ändern muss

Hinweise wurden oft nur weitergereicht

So ist es nicht nur beim Jugendamt des Kreises Hameln-Pyrmont in Niedersachsen gewesen. Auch das Jugendamt des Kreises Lippe in NRW hat sich nach den verschiedenen Meldungen zur Pflegetochter, die bei Andreas V. auf dem Campingplatz lebte, darauf verlassen, dass jemand anderes die Hinweise überprüft. Die Familienhilfe, die regelmäßig dort war. Oder die Polizei. Oder eben das Jugendamt Hameln.

Seit Anfang Februar ist klar: Ähnlich ist es auch im Fall eines weiteren Mädchens gelaufen, das auf dem Campingplatz in Lügde über Monate immer wieder vergewaltigt worden war - von ihrem Patenonkel, von Mario S., dem zweiten Haupttäter von Lügde. Für die damals etwa Achtjährige ist das Jugendamt des Kreises Höxter zuständig gewesen.

Jugendamt Höxter erkennt Gefährdung - und beendet die Hilfe

2017 ging dort die eindeutige Warnung einer Pädagogin ein. Mario S. versuche " die Kontrolle über das Kind " auszuüben. Das Mädchen schlafe bei ihm im Bett und küsse ihn auf den Mund. Das Jugendamt drängte danach zwar auf ein Kontaktverbot zu Mario S. Es organisierte für das Kind auch einen Therapieplatz. Dort wurde der sexuelle Missbrauch allerdings offenbar nicht thematisiert. Die Familienhilfe, die die Familie regelmäßig besucht hat, wurde zeitgleich beendet. Der Fall galt scheinbar als abgeschlossen.

" So etwas ist in meinen Augen grundverkehrt ", sagt Kathinka Beckmann, Professorin an der Hochschule Koblenz und Expertin für Kinderschutz. Sie hat selbst etwa 500 Kinder in Gefährdungssituationen betreut: " Da darf man sich nicht rausziehen, ganz im Gegenteil. Je unsicherer ich mir bin, desto aufmerksamer und intensiver muss ich eigentlich dran bleiben ." Das Jugendamt Höxter wollte sich auf Anfrage zu den Vorwürfen nicht äußern.

"Das Kind in den Mittelpunkt stellen!"