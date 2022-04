Die Chancen der Kleinen Parteien bei der Landtagswahl 

WDR: Wie unterscheiden sich die kleinen Parteien?

Stefan Marschall: Es gibt die Parteien, die durchaus ideologisch sind, die also irgendwo im politischen Spektrum verortet sind. Dann gibt es die Single Issue Parteien, die verfolgen nur ein Thema und nur eine Fragestellung, die ihnen wichtig ist. Und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist auch eine Zunahme von sogenannten selbsternannten Spaß oder Protestpartei.

WDR: Woran liegt es, dass es solche Parteien zunehmend gibt?

Stefan Marschall: Es ist ja durchaus sinnvoll, eine Partei zu gründen, auch wenn diese nicht direkt ins Parlament kommt. Denn tatsächlich kann man auch bereits bei einem Prozent Stimmenanteil bei einer Landtagswahl Parteienfinanzierung bekommen. Das heißt dann fließt schon das Geld und dazu braucht man gar keinen Parlamentsmandat.

WDR: Hat sich die Landschaft der kleinen Parteien in den letzten Jahren verändert?

Stefan Marschall: Das ist so seit 20 Jahren ungefähr schon der Fall. Das finden wir nicht nur auf der Landesebene. Das finden wir auch auf der Bundesebene. Das ist ein Trend, der tatsächlich nicht ganz neu ist, aber in den letzten Jahren noch einmal etwas an Schwung dazu bekommen hat. Was wir sehen können, ist, das der Stimmanteil der kleinen Parteien in den letzten Jahren zugenommen hat, das heißt, die Wählerinnen und Wähler sind eher mal bereit zu experimentieren und kleinere Parteien zu wählen.