Laschet an Platz 1 - Konflikte vertagt

Seit Konrad Adenauer hat die CDU keinen Kanzlerkandidaten mehr aus Nordrhein-Westfalen gehabt. Und es dürfte ähnlich lange her sein, dass der Landesverband so einflussreich in der Bundespartei gewesen ist.

"Heute haben wir sowohl den Kanzlerkandidaten als auch den Fraktionsvorsitzenden als auch den Generalsekretär. Dazu zwei Bundesminister und Staatssekretäre, die alle Bundestagskandidaten sind" , zählt Josef Hovenjürgen die prominenten Vertreter auf den vorderen Listenplätze auf.

Korte: "Erwartungshaltung und Fallhöhe hoch"