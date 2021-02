Verkehr in NRW soll "digitaler" werden

Diesem Vorwurf widerspricht das Verkehrsministerium. Minister Henrik Wüst (CDU) betonte auf dem "Bündnis-Tag Mobilität" mehrfach, wie viel Geld in den kommenden Jahren in den ÖPNV gesteckt wird. Alleine mit 100 Millionen Euro will er dafür sorgen, dass man in Zukunft für Busse und Bahnen NRW-weit einheitlich ein e-Ticket kaufen kann – ohne Rücksicht auf das Geflecht der einzelnen Verkehrsverbünde.

NRW noch keine „Modellregion“

Nordrhein-Westfalen habe sich zu einer Modellregion für moderne Mobilität entwickelt – mit dieser Behauptung war Wüst in den Kongress gegangen. Die etwa 1500 Teilnehmer, meistens Fachleute, die an ihren Computern den verschiedenen Diskussionen zuhörten, mussten den Eindruck gewinnen: So weit ist es noch lange nicht. Zu groß sind dafür noch die Herausforderungen, den Verkehr intelligenter zu steuern.

Beispiel Verkehrs-Apps: Bisher gibt es keine einzige, die einem alle möglichen Fortbewegungsmöglichkeiten auf einmal anzeigt und mit der man gleichzeitig auch noch Tickets buchen kann.

Oder Car-Sharing: Schon in mittelgroßen Städten wird es schwierig, für den Weg von der Haltestelle nach Hause schnell mal ein Leih-Auto zu buchen. Und der Radverkehr? In vielen Städten fehlt es schlicht am Personal und am Willen, die bestehenden Radwege breiter und sicherer zu machen. Vertreter des ADFC, den größten Fahrrad-Klubs in Deutschland, waren auf dem Mobilitäts-Tag nicht als Redner eingeladen.

"Ohne Einschränkungen für das Auto reicht es nicht"

Als Vorbilder wurden auf dem Kongress zwar mehrfach Wien und Kopenhagen genannt – Städte, in denen das Auto inzwischen deutlich seltener in der Innenstadt unterwegs ist. Über Einschränkungen für Autos wurde auf dem Mobilitäts-Tag allerdings nur am Rande diskutiert.