GdP-Landeschef Mertens sagte: "Die Sicherheitslage hat sich seit dem 7. Oktober deutlich verschärft. Die Anschlagsgefahr hat zugenommen." Wenn etwas am 9. November passieren sollte, "hätte das nochmal eine andere Wirkung" . Generell werde die Lage aber insgesamt in den nächsten Wochen und Monaten angespannt bleiben – "auch über den 9. November hinaus" . Vor allem die Bereitschaftspolizei in NRW sei "angesichts der Lage hart an oder sogar über der Belastungsgrenze" , betonte der Polizeigewerkschafter.

In einer Pressekonferenz wollen sich Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) am Mittwoch um 13 Uhr in Düsseldorf gemeinsam mit der NRW-Antisemitismusbeauftragten Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zur aktuellen Lage äußern.

In den letzten Wochen war der islamistische Terror gegen Israel bei Pro-Palästina-Demonstrationen auch in NRW teils relativiert oder sogar gefeiert worden. Jüdinnen und Juden in Deutschland fürchten um ihre Sicherheit.