Booster-Impfung in Pflegeheimen: Landesregierung vermittelte falsche Sicherheit

WDR und NDR hatten Ende November alle Gesundheitsämter in Deutschland angefragt, welche Informationen sie zum Booster-Stand in den Pflegeeinrichtungen haben. Aus NRW haben gerade einmal 14 von 53 Ämtern Zahlen geliefert. In Hagen etwa lag die Quote bei 43 Prozent, im Kreis Minden-Lübbecke bei 66 Prozent und im Kreis Viersen bei 75 Prozent.

Ministerium: Laumann habe etwas anderes gemeint

Das NRW-Gesundheitsministerium erklärte auf Anfrage, dass es keine aktuellen Zahlen für Mitte Dezember habe. Eine Abfrage von Mitte November habe ergeben, dass die Booster-Quote landesweit bei 70 Prozent gelegen habe.

Wie kam Minister Laumann dann also dazu, schon Ende Oktober von 90 Prozent zu sprechen? Die Antwort des Ministeriums: Er habe etwas ganz anderes gemeint, und zwar lediglich den Anteil der Heime, die "ein Impfangebot erhalten" hätten. Das sei in den "Antworten auf Presseanfragen auch klar dargelegt worden."

Auch Wüst sprach von "90 Prozent der Menschen"

Viele Medien hatten den Minister allerdings ganz anders verstanden und dessen Aussagen übernommen. Auch der WDR berichtete, dass die Booster-Impfungen in den Heimen "größtenteils erfolgt" seien.

Sogar NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) sagte am 9. November wörtlich: "Wir sind in NRW damit sehr früh angefangen, deswegen haben wir heute schon über 90 Prozent der Menschen in den Pflegeheimen mit der Booster-Impfung, der Auffrischungsimpfung, versorgt."

Patientenschützer wirft Landesregierung "Trickserei" vor