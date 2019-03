Im Jahr 2018 haben laut Statistischem Landesamt 21.378 Frauen in NRW ihre Schwangerschaft abgebrochen. Die Zahlen sind seit Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau. Doch einige der Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sind deutlich über sechzig Jahre alt, stehen also kurz vor der Rente. Die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Heike Gebhard ( SPD ) möchte, dass weiterhin eine medizinische Expertise in ganz NRW vorhanden ist.

Viele Tabus beim Thema Abtreibung

Das Land muss laut Gesetz eine ausreichende Versorgung gewährleisten. Was ausreichend bedeutet, lässt sich laut Landesregierung aber nicht in Zahlen übersetzen: eine Quote darf nicht vorgeschrieben werden, weil sich Ärztinnen und Ärzte aus Gewissensgründen weigern dürfen, einen Abbruch durchzuführen.

Die Frage, wie der Weg zu einer guten medizinischen Versorgung bei Schwangerschaftsabbrüche aussieht, ist mit vielen Tabus behaftet. Gabriele Stöcker und Heike Gebhard wünschen sich deshalb eine offene, breit geführte Debatte.