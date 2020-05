Lügde-Zeugen droht Zwangsgeld und Haft

Abgeordnete aller Fraktionen des Untersuchungsausschusses haben deshalb einstimmig beschlossen, gerichtlich gegen ein "allumfassendes Auskunftsverweigerungsrecht" vorzugehen. Diese Rechtsauffassung könne der Landtag "nicht nachvollziehen" , erklärte Börschel am Dienstagabend schriftlich (26.05.2020).

Fragen einzeln "im Detail prüfen" statt pauschale Antworten

Auch Strafrechtler sehen kaum Chancen, jegliche Antwort im Ausschuss zu verweigern. Man könne zwar schon aus dem Auskunftsverweigerungsrecht eine "weitergehende Aussageverweigerung" ableiten, sagte Ingo Bott dem WDR . Pauschale Antworten gebe es aber nicht.

Der Fachanwalt für Strafrecht aus Düsseldorf hat selbst schon in größeren Verfahren rund um die Deutsche Bank als Zeugenbeistand gearbeitet und bei Auskunftsverweigerungsrechten beraten. Aus Erfahrung weiß er, dass Zeugen eine Verweigerung schon laut Gesetz glaubhaft begründen müssen. "In einem Untersuchungsausschuss ist bei strukturellen Fragen im Detail zu prüfen, inwieweit Fragen beantwortet werden können" , so Bott.

Klar ist schon jetzt: Das Verfahren am Oberlandesgericht Düsseldorf dürfte die Arbeit des Untersuchungsausschusses weiter verzögern. Und die Mitarbeiter aus dem Jugendamt Hameln-Pyrmont werden Fragen wohl kaum gänzlich aus dem Weg gehen können.