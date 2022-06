Amok-Taten: Gibt es Schutz vor psychisch kranken Tätern?

Das Problem ist nach Ansicht des Experten nicht, dass es zu wenig Behandlungsmöglichkeiten gibt, sondern, dass akut betroffene Menschen diese Möglichkeiten nicht nutzen.

" Wenn Menschen einen Wahn haben und denken, man kann sie nicht behandeln, kann man sie nicht dazu zwingen ", so Bandelow und er versichert: " Es mangelt sicher nicht an Therapieplätzen. Sie können innerhalb von 24 Stunden einen Kontakt zu einem Psychiater in einer Notfallklinik überall in Deutschland bekommen .“

Der mutmaßliche Täter aus Dortmund soll vergeblich versucht haben, bei einer psychischen Einrichtung Hilfe zu bekommen, heißt es aus dem Umfeld. Die Staatsanwaltschaft untersucht das gerade und auch, warum der Mann möglicherweise abgewiesen wurde.