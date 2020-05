Bericht zur "Lage der Natur": Insekten und Vögel verschwinden

Der Biber galt in NRW schon seit dem 19. Jahrhundert als ausgerottet. In den 1980er-Jahren wurden einige Tiere in der Nordeifel entlang der Rur wieder angesiedelt. Inzwischen hat sich die erste Population auf mehrere hundert Tiere erweitert, die allmählich auch angrenzende Regionen erobern. Kleinere Bestände haben sich auch an Erft und Ahr etabliert, sowie an Schwalm und Niers am Niederrhein.