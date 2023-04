Tag gegen Lärm: Was tun, wenn der Nachbar nervt?

Straßen, Schienen, Flugzeuge, Sportanlagen, Baustellen und Gewerbebetriebe - wer in der Stadt lebt, muss sich an eine gewisse Geräuschkulisse gewöhnen. Wie störend man diese empfindet, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Wer jahrelang in Hörweite einer Bahntrasse lebt, kann die Geräusche möglicherweise irgendwann ausblenden. Schwieriger wird es meist dann, wenn die Störung von anderen Hausbewohnern ausgeht.