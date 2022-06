Längster Tag des Jahres: Mehr als 20 Minuten Unterschied in NRW

An keinem anderen Tag im Jahr kann die Sonne so lange auf uns niederscheinen wie am 21. Juni - dem längsten Tag des Jahres. Es ist der Tag der Sommersonnenwende.

Apropos Sonne. Um den Tag genießen zu können, sollte der Himmel natürlich frei von Wolken sein. Und da ist die Wetterlage nicht unbedingt ein Freund der Sonnenanbeter.

"Es ziehen immer wieder Wolkenfelder durch heute", sagte Jörg Brunsmann aus dem WDR-Wetterstudio. " Am besten sind die Möglichkeiten auf einen schönen Blick auf den Sonnenuntergang in der Städteregion Aachen", so der Experte weiter.

Petrus fühlt mit den Aachenern

Das ist doch ein schöner Trost für die Menschen dort, denn in Aachen ist die absolute Tageslänge tatsächlich 19 Minuten kürzer als in Rahden im äußersten Norden von Nordrhein-Westfalen. In Aachen kann die Sonne 16:30 Stunden scheinen, in Rahden könnte sie, so die Wolken es zulassen, sogar 16:49 Stunden.

Offenbar hat Petrus also einen gewissen Gerechtigkeitssinn, wenn er den Menschen rund um Aachen einen schönen Sonnenuntergang schenkt - schließlich ist der 21. Juni dort spürbar kürzer als ganz im Norden von NRW.

Kalendarisch und astronomisch ist jetzt Sommer

Am 21. Juni ist ganz nebenbei auch Sommeranfang - zumindest kalendarisch und astronomisch. Für Meteorologen ist der 1. Juni der Sommerbeginn, damit sich die Monate besser miteinander vergleichen lassen.

Kalendarisch und astronomisch ist seit 11.13 Uhr offiziell Sommer - zu diesem Zeitpunkt stand die Sonne an ihrem nördlichsten Punkt im Zenit, also genau senkrecht über dem nördlichen Wendekreis. Bis zum Beginn des Herbstes tingelt sie nun langsam wieder Richtung Äquator. Diesen erreicht sie dieses Jahr am 23. September - und dann ist der Sommer 2022 Geschichte.

Große Unterschiede bei der Tageslänge in Deutschland

Über den NRW-Tellerrand geblickt, gibt es beim längsten Tag des Jahres in Deutschland noch größere Unterschiede, denn die Tage dauern länger, je weiter im Norden wir uns befinden. Nördlich des Polarkreises geht sie dann für eine Weile gar nicht unter.

Die Tageslänge auf Sylt beträgt am 21. Juni satte 17:22 Stunden, während es in Berchtesgaden schon nach 15:58 Stunden wieder dunkel wird. Wer auf Sylt die Sonne im Meer versinken sehen will, muss bis 22.09 Uhr warten. In Berchtesgaden ist genau eine Stunde früher Schluss - da geht die Sonne um 21.09 Uhr unter. Zudem geht die Sonne auf Sylt früher auf als rund um den Watzmann.

